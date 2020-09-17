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Spor Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Spor

Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-09-17 17:15:55 -
Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketlerinin ardından şut ve gol çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdi.

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