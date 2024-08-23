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Spor Konyaspor’da ayrılık rüzgarı! Tecrübeli isimle yollar ayrıldı
Spor

Konyaspor’da ayrılık rüzgarı! Tecrübeli isimle yollar ayrıldı

Yeniakit Publisher
2024-08-23 14:23:00 -
Konyaspor’da ayrılık rüzgarı! Tecrübeli isimle yollar ayrıldı

Konyaspor tarihinin en golcü yabancı oyuncusu Sokol Cikalleshi ile yollar ayrıldı.

Trendyol Süper Lig ekibi Konyaspor, 2020-2021 sezonunda takıma katılan 34 yaşındaki golcü Sokol Cikalleshi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayrıldı. Konu hakkında açıklama yapan Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, "Karşılıklı olarak fesih işlemi tamamlandı. Kulübe verdikleri katkından dolayı teşekkür ederiz. Cikalleshi’nin ayrılması ile de 15 olan yabancı sayımız da 14'de düşmüştür" dedi.

Konya ekibiyle 4 sezonda 111 maça çıkan Cikalleshi, 30 kez fileleri havalandırırken 11 gole katkı sağlarken Konyaspor tarihinde en çok gol atan yabancı oyuncu unvanını da bulunduyor.

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