Konyaspor'da Aykut Kocaman farkı! Süper Lig'de en çok...

Süper Lig'de 2.hafta karşılaşmaları oynanan maçlarla tamamlandı.

Aykut Kocaman farkı!

Son olarak Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Konyaspor'da dikkat çeken bir istatistiği ortaya çıktı. Konyaspor kulübünün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda savunma futbolu oynatıyor şeklinde eleştirelere cevap verdi.

En çok şut çeken takım Konyaspor

Konyaspor, Süper Lig'de sezonun ilk 2 haftasında 39 şut ile en çok şut çeken takım oldu. Konyaspor ligde Ankaragücü ve Galatasaray ile berabere kalmıştı.