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Spor Konyaspor'da Alper Uludağ 6 ay sahalardan uzak kalacak
Spor

Konyaspor'da Alper Uludağ 6 ay sahalardan uzak kalacak

Yeniakit Publisher
2020-12-22 14:40:55 -
Konyaspor'da Alper Uludağ 6 ay sahalardan uzak kalacak

KONYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'un 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Uludağ, sakatlığından dolayı 6 ay forma giyemeyecek.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, dün oynanan Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Alper Uludağ'ın muayenesinde, sağ diz ön çapraz bağında yırtılma ile iç yan bağında yaralanmanın saptandığı belirtildi.

Kulüp doktoru Gökhan Özhan'ın muayene ve tetkik sonuçlarına yer verilen açıklamada, "Alper Uludağ'ın sağ diz ön çapraz bağ rüptürü ile iç yan bağında yaralanma saptanmıştır. Oyuncumuz, akut tedavisi sonrasında cerrahi operasyon geçirecek olup, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacaktır." denildi.

Öte yandan Farouk Miya'nın da sol uyluk arka kas grubunda hissettiği ağrıdan dolayı yapılan MR tetkiki sonucunda, biseps femoris kas grubunda 2. derece yaralanma ve ödem tespit edildiği belirlendi.

Oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

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