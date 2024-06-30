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Spor Konyaspor, Yusuf Erdoğan'ı renklerine kattı
Spor

Konyaspor, Yusuf Erdoğan'ı renklerine kattı

Yeniakit Publisher
2024-06-30 00:57:00 -
Konyaspor, Yusuf Erdoğan'ı renklerine kattı

Konyaspor, orta saha oyuncusu Yusuf Erdoğan ile anlaştı.

Konyaspor, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde orta saha oyuncusu Ufuk Akyol ile 2 yıllık anlaşma sağlayan yeşil-beyazlı ekip, 31 yaşındaki Yusuf Erdoğan ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Konyaspor Futbol Şube Sorumlularından Erkut Çağlar Çelik hazır bulundu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yusuf Erdoğan hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Son olarak Adana Demirspor'da oynayan Yusuf Erdoğan, Süper Lig'de 5 gol 4 asistlik katkı sağladı. Yusuf Erdoğan, Konyaspor'da 10 numaralı formayı terletecek.
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