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Spor Konyaspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Spor

Konyaspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 21:40:09 -
Konyaspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü sahasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Yeni transferler Ahmet Çalık ile Eray Birnican'ın da katıldığı antrenman, salonda yapılan core ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra sahada pas çalışması ve topla oyun ile devam eden idman, koşuyla tamamlandı.

Antrenmana, ülke milli takımlarında bulunan Deni Milosevic, Amir Hadziahmetovic, İbrahim Sehic, Erdon Daci, Levan Shengelia, Nejc Skubic ve Farouk Miya katılmazken, alt yapıdan Oğuzhan Eskiköy, Mücahit Kaya, Hüseyin Biber ve Ali Rıza Özdemir ise çalışmalara dahil edildi.

Öte yandan, tedavileri süren Uğur Demirok, Alper Uludağ ve Marko Jevtovic idmanda yer almadı.


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