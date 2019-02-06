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Konyaspor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarına başladı

06 Şubat 2019 Çarşamba 20:29
Konyaspor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarına başladı

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Pazar günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, salonda yapılan core ve kuvvet çalışmasıyla başladı.

Daha sonra sahada koşu ve ısınma hareketleriyle devam eden idmanın ikinci bölümüne Bursaspor maçında ilk 11'de yer alan oyuncular katılmadı.

Koordinasyon çalışması yapan diğer oyuncular, antrenmana 6'ya 3 pas çalışması ile devam etti.

Antrenman, 2'ye 2 savunma ve hücum çalışmasının ardından topla oyun ile tamamlandı.

Öte yandan tedavileri süren Selim Ay, Paolo Hurtado ve Amir Hadziahmetovic, salon çalışmasının ardından dinlenmeye geçti.





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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 20:29
  1. Atiker Konyaspor
  2. Evkur Yeni Malatyaspor
  3. Futbol
  4. hazırlık
  5. Spor Toto Süper Lig

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