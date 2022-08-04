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Spor Konyaspor turu eve bıraktı!
Spor

Konyaspor turu eve bıraktı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda temsilcimiz Arabam.com Konyaspor deplasmanda Vaduz ile 1-1 berabere kalarak turu Konya'ya bıraktı.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 23:01:00 -
Konyaspor turu eve bıraktı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda temsilcimiz Arabam.com Konyaspor deplasmanda Vaduz ile 1-1 berabere kalarak turu Konya'ya bıraktı.

3. dakikada Dobras’ın sol köşe gönderinden korner atışını kaleci Sehic, üstten tekrar kornere tokatladı. 5. dakikada Hadziahmetovic’in kullandığı serbest vuruşta top kaleci Büchel’de kaldı.

7. dakikada Ahmet Oğuz’un sağ kanattan ortasında, Amilton’un gelişine vurduğu top, kaleci Büchel’den oyun alanına döndü. Amilton’un tekrar vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

10. dakikada Tunahan Çiçek’in ceza sahasına yakın noktadan sert şutunda kaleci Sehic gole izin vermedi. 26. dakikada Hadziahmetovic’in kullandığı serbest vuruşta, Rahmanovic’in ceza sahası içinde dokunuşunda top yandan auta gitti.

32. dakikada Amilton’un pasında topla buluşan Hadziahmetovic’in şutunda top yandan auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

68. dakikada Ömerovic'in sert vuruşunda kalecimiz Sehic topu güçlükle çeldi. 

72. dakikada Gajic'in sert ortasında topa yükselen Sasere topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0

80. dakikada kazanılan serbest vuruşta Ahmet'in sert ortasında kaleci topu yumrukla uzaklaştırdı.

82. dakikada Hadziahmetovic'in korner vuruşunda topa yükselen Pavicic'in kafası auta çıktı. 

85. dakikada Ahmet Oğuz'un çalımlarla girdikten sonraki pasında savunma araya girerek topu kornere çeldi.

88. dakikada Muric'in pasında topu tamamlayan Muhammet Demir skoru belirledi: 1-1.

 

 

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