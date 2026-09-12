Konyaspor- Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor mücadelesinde Video Yardımcı Hakem (VAR) Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Matej Jug atandı.
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında bugün 4 karşılaşma oynanacak. Konyaspor ile Trabzonspor saat 20.00’de Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Bu müsabakayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Coşkunses’in yardımcılıklarını Anıl Usta ile Bersan Duran yapacak. Müsabakada dördüncü hakem Asen Albayrak olacak.
Konyaspor-Trabzonspor müsabakasının VAR koltuğunda Slovenyalı hakem Matej Jug oturacak. Jug’a AVAR olarak Hüseyin Aylan eşlik edecek.