Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman: İki oyuncu ile temasımız var

Konyaspor'un sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, uzun süre kendi sahalarında maç kazanamadıklarını ve kazanmaya ihtiyaç duyduklarını bu nedenle de kazanmak için sahaya çıktıklarını belirtti. İlk ve 2'nci golü yedikten sonra oyuncuların kazanmak için telaşlı oynadığını ifade eden Kocaman, "Öne doğru şuursuz, bilinçsiz maç kazanma dürtüsüyle oynadılar" dedi.

Geçen hafta Galatasaray maçında son dakikalarda attıkları gol sayesinde bu maça oyuncuların özgüvenle başladığını ifade eden Kocaman, “Özgüvenle beraber son derece güçlü başladık. Sahanın her tarafını kullandık. Ancak çok ucuz bir penaltı ve büyük bir hakem hatasıydı. Ferhat’ın itildiği pozisyon penaltı değildi ama bu pozisyona bakarak onunda penaltı olması gerekirdi. Penaltı hakem hatasıydı" dedi.

"Konyaspor transferi kapatmadı''

Kocaman, transfer konusunda iki oyuncuyla temasta olduklarını söylerken, "Konyaspor transferi kapatmadı. İki oyuncu ile temasımız var, bir tane daha ofansif oyuncu kadroya katmaya yakınız, transferin olma ihtimali yüksek" şeklinde konuştu.