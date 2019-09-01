0553 313 94 23

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman: İki oyuncu ile temasımız var

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-2 berabere sonuçlanan Antalyaspor karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

01 Eylül 2019 Pazar 13:30
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman: İki oyuncu ile temasımız var

Konyaspor'un sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, uzun süre kendi sahalarında maç kazanamadıklarını ve kazanmaya ihtiyaç duyduklarını bu nedenle de kazanmak için sahaya çıktıklarını belirtti. İlk ve 2'nci golü yedikten sonra oyuncuların kazanmak için telaşlı oynadığını ifade eden Kocaman, "Öne doğru şuursuz, bilinçsiz maç kazanma dürtüsüyle oynadılar" dedi.

Geçen hafta Galatasaray maçında son dakikalarda attıkları gol sayesinde bu maça oyuncuların özgüvenle başladığını ifade eden Kocaman, “Özgüvenle beraber son derece güçlü başladık. Sahanın her tarafını kullandık. Ancak çok ucuz bir penaltı ve büyük bir hakem hatasıydı. Ferhat’ın itildiği pozisyon penaltı değildi ama bu pozisyona bakarak onunda penaltı olması gerekirdi. Penaltı hakem hatasıydı" dedi.

"Konyaspor transferi kapatmadı''

Kocaman, transfer konusunda iki oyuncuyla temasta olduklarını söylerken, "Konyaspor transferi kapatmadı. İki oyuncu ile temasımız var, bir tane daha ofansif oyuncu kadroya katmaya yakınız, transferin olma ihtimali yüksek" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 13:30
  1. Konyaspor
  2. Aykut Kocaman
  3. Antalyaspor
  4. Teknik direktör
  5. Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siparişleri yetiştirmek isterken canından oldu
    1. Siparişleri yetiştirmek isterken..
    2. Gemlik Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi’ne..
    3. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    4. Meram Yerli Ürün Pazarı ilgi görüyor
    5. Gelin ile damattan bisikletli düğün..
    6. Büyükşehir belediyesi, ilaçlama..
    7. Tur otobüsünde şok ölüm
    8. Mersin’de izinsiz asılan afiş ve..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mali..
    10. Başkan Böcek’ten 19 ilçede kreş sözü
    11. Sakarya Ticaret Borsası Başkan..
    12. Yüzüncüyıl semt pazarı ihaleye çıkacak
    13. 12 Dev Adam, Dünya Kupası’na..
    14. Rize’de balık olmayınca tezgahlar boş..
    15. Sücaaddin Veli Derneği’nden Kazım..
    16. Belediye personeline ’Öfke kontrolü ve..
    17. Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt’tan 2..
    18. GTO Destek MYM 111 mahir eli..
    19. Çöpten bulduğu yastık ile tiyatro..
    20. Başkan Gürkan asfalt çalışmalarını..
    21. Milletvekili Tüfenkci ve Başkan..
    22. Alanya’da inanılmaz ölüm
    23. Rusya’dan ABD’ye İdlib suçlaması
    24. Kuşak Güreşi Yıldızlar Türkiye..
    25. Uşak'ın kurtuluş yıl dönümü
    26. GÜNCELLEME - Kayseri'de kanal açma..
    27. Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru
    28. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    29. Konyaspor Teknik Direktörü Aykut..
    30. Eğitimci Yazar Özçelik'ten 'Sürekli..
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”