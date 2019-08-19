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Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman: Galibiyeti istedik...

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 0-0 sona eren Ankaragücü karşılaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:23
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman: Galibiyeti istedik...

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Konyaspor'un Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın ilk dakikasından itibaren oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını söyledi.

MKE Ankaragücü'nü gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik eden Kocaman, şunları kaydetti:

"MKE Ankaragücü maçı, özeklikle seyircimizle olan ilişkiyi, bağı biraz daha yukarıya çıkarmak için güzel bir fırsat olarak gözüküyordu. Çok fazla da pozisyona girdik. Bu anlamda ortam son derece uygundu. Oyuncular da bunun farkındaydı. Daha birinci dakikadan itibaren oyunun kontrolünü tamamen elimizde tutuk. Maçın kazanılması adına her türlü gol girişimini sağdan soldan, ceza sahası içerisinden, dışarısından topu hızlandırarak maçın büyük bölümünde kaleye geldik. Zaman zaman bizim beceri eksikliğimiz zaman zaman Korcan Çelikay ve savunmasının hamleleriyle istediğimizi elde edemedik."

Geçen seneden dolayı puan kaybıyla başlamanın kendilerini olumsuz etkilediğini anlatan Kocaman, "Konya kamuoyunun kuvvetli bir galibiyete, iyi bir skora ihtiyacı vardı. Biz de bunun farkındaydık. Bunu bugün çok istiyorduk. Fakat başaramadık. Özellikle bizi skora getirecek oyuncuların şu anda hazır olmadıkları çok net göründü. Mesela Riad Bajic, Ömer Ali Şahiner ve Deni Milosevic henüz tam performanslarını yansıtamadı. Bu da maç adına skora olumsuz yansıdı." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:23
  1. Aykut Kocaman
  2. Konyaspor
  3. Ankaragücü
  4. Süper Lig
  5. Teknik direktör

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