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Spor Konyaspor, stoper Adil Demirbağ'ı transfer etti
Spor

Konyaspor, stoper Adil Demirbağ'ı transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-09-11 19:23:25 -
Konyaspor, stoper Adil Demirbağ'ı transfer etti

KONYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında stoper Adil Demirbağ ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Adil Demirbağ ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Oyuncunun 4 numaralı formayı giyeceği belirtilen açıklamada, "Adil Demirbağ, sponsorumuz Medicana Konya Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzaladı. Bucaspor, Karagümrük ve Adana Demirspor'da forma giyen 22 yaşındaki stoper, profesyonel lig kariyerinde 126 maçta forma giydi ve 6 gol kaydetti." denildi.



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