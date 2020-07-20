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Spor

Konyaspor Kulübünden olağan genel kurul açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-07-20 18:37:26 -
Konyaspor Kulübünden olağan genel kurul açıklaması

KONYA (AA) - Konyaspor Kulübü, olağan genel kurulun 7 Ağustos Cuma günü yapılacağını duyurdu.

Kulübün internet sitesinde yer açıklamaya göre, salgın süreci nedeniyle ertelenen olağan genel kurul toplantısı duyurusu ve ligin değerlendirmesi yapıldı.

Ligde aldıkları son iki galibiyetle kümede kalındığını belirtildiği açıklamada, yapılacak genel kurulla birlikte birçok sorunun cevabının verileceği aktarıldı.

Yönetim olarak göreve geldikten sonra her türlü ihtiyacın karşılanması konusunda "en üst düzeyde" çalışmalar yapıldığının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üst üste aldığımız yüzümüzün akı, alnımızın teri iki tertemiz, şaibesiz galibiyetle Süper Lig'e devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yönetim kurulu olarak yapılan doğruların ve yanlışların farkındayız. Bunları pandemiden ertelenen olağan genel kurulumuzda tüm detaylarıyla üyelerimizin ve camiamızın karşısına çıkıp tek tek anlatacağız. Göreve geldiğimiz günden itibaren teknik heyetlerin ve futbolcuların tüm ihtiyaçlarını var gücümüzle ve olağanüstü bir çabayla karşılamaya çalıştık. Camiamızın yoğun isteklerine kulağımızı tıkamadık. Fakat çoğu zaman yalnız kaldık ve kendi şartlarımızı, imkanlarımızı zorladık."


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