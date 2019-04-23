Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 29 Nisan Pazartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, MKE Ankaragücü maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından iki grupta oynanan 5'e 3 pas çalışmasıyla idmanı sürdürdü. Daha sonra 8'e 8 çift kale maç ile devam eden idman, tempolu koşu çalışmasıyla tamamlandı. Antrenmana, tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı ve Petar Filipovic katılmadı.







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