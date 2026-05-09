Konyaspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı
Trendyol Süper Lig’de 33. hafta heyecanında oynanacak Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasının VAR hakemi belli oldu. Kritik mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Sarper Barış Saka üstlenecek.
Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında saat 20.00’de Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ile Suat Güz yapacak. Maçın dördüncü hakemi Erdem Mertoğlu olacak.
Konyaspor - Fenerbahçe maçının VAR koltuğunda Sarper Barış Saka görev yapacak. Saka’ya AVAR’da Samet Çiçek eşlik edecek.