Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Hangi statta!

Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Zorlu geçmesi beklenen mücadelede iki takım da 3 puan için sahaya çıkacak. Peki Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman? Konyaspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta? Konyaspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesi son bilgiler...

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı oynanacak 4. hafta mücadeleleriyle devam ediyor.

Ligin 4. haftasının en dikkat çeken maçlarından biri arabam.com Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak.

Geçtiğimiz sezon ligi 3. sırada bitiren ev sahibi arabam.com Konyaspor, yeni sezonun ilk iki haftasında sırasıyla deplasmanda MKE Ankaragücü ile sahasında da Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalmıştı. İlk iki hafta golsüz beraberliklerle sahadan ayrılan Konyaspor 3. hafta maçında İstanbulspor'u deplasmanda 4-0 ile mağlup edip sezonun ilk 3 puanına ulaşmıştı. Konyaspor, Fenerbahçe maçı öncesi ligde 10. sırada yer alıyor.

Konuk ekip Fenerbahçe ise Jorge Jesus yönetiminde sezona kendi sahasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalarak başladı. Ardından deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 gibi farklı bir skorla geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, ligin 3. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 4-2 yenmeyi başararak puanını 7'ye yükselterek liderlik koltuğuna oturdu.

Peki Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman? Konyaspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta? Konyaspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İki güçlü ekibin karşı karşıya geleceği ve futbolseverlere keyifli bir 90 dakika vaadeden mücadele 29 Ağustos Pazartesi akşamı oynanacak.

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda zemini zarar gören Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu yerine Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Arda Kardeşler görev alacak.

Saat 19.15'te başlayacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından izleyicilerle buluşacak.