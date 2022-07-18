Konyaspor, dünyaca ünlü futbolcuyu transfer ediyor! O isim, ağızları bir karış açık bırakacak

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun flaş takımı Konyaspor, İlhan Palut yönetiminde gelecek sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor. 2021-2022 sezonunu üçüncü sırada tamamlayan Konya ekibi, futbolseverlerin takdirini kazanmıştı. Yeni sezonda Avrupa'da da Türkiye'yi temsil edecek olan Konyaspor, yaptığı 9 transferin yanında bir de dünya yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Teknik direktör İlhan Palut'un önderliğinde Süper Lig'in son sezonuna damga vuran bir performans sergileyen Konyaspor, transfere de damga vurmaya hazırlanıyor.

Yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Konya ekibinde şu ana kadar 9 yeni oyuncuyla anlaşma sağlandı.

Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek olmasından dolayı güçlü bir kadro kurmak isteyen Konyaspor'da bomba transfer yolda.

Bir dönem Süper Lig devlerinin de peşinden koştuğu Brezilyalı yıldız Pato, Konyaspor yolunda.

İtalyan basınından Tuttomercato; Yeşil-Beyazlılar'ın, daha önce kariyerinde Milan ve Chelsea gibi devlerde oynayan Alexander Pato ile görüştüğünü yazmıştı.

Pato ile görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. MLS ekibi Orlando City ile 5 ay sonra sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı forvet için Yeşil-Beyazlılar yoğun mesai içerisinde.

Çizme basını, bu haberi 'Alexandre Pato, Türkiye yolunda. Milan'ın eski yıldızı Konyaspor'la görüşüyor' başlığıyla duyururken, iddialar Yeşil-Beyazlı futbolseverleri fazlasıyla heyecanlandırdı.

32 yaşındaki yıldız, bu sezon 20 maça çıkarken 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Başkan Fatih Özgökçen'in taraftarı tribüne çekecek bir yıldızı kadrosuna katmayı çok istediği ifade edilirken, Pato'nun da Türkiye seçeneğine son derece olumlu yaklaştığı bildirildi.

Daha önce kadrosunda Eto'o ve Hleb gibi dünyaca ünlü yıldızları bulunduran İç Anadolu ekibi, Pato'yu renklerine bağlamak için adeta seferberlik ilan etmiş durumda.