Konyaspor, Bodrum'da ağır bir yenilgi aldı
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Bodrum FK sahasında Konyaspor'u 3-1'lik skorla yendi.
Trenyol Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Bodrum FK sahasında Konyaspor'u konuk etti. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Adil Demirbağ kendi kalesine, 40. dakikada Puşcaş ve 88. dakikada Kenan Özer penaltıdan attı. Konyaspor'un tek golünü 45+4. dakikada Pedrinho kaydetti.
Bu sonucun ardından ilk galibiyetini alarak puanını 3'e yükseltirken Konyaspor, 3 puanda kaldı.
Gelecek hafta Konyaspor sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Bodrum FK ise deplasmanda Göztepe'yle karşılaşacak.
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