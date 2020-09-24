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Spor Konyaspor, Beşiktaş maçından "mutlu" ayrılmak istiyor
Spor

Konyaspor, Beşiktaş maçından "mutlu" ayrılmak istiyor

Takım kaptanı Uğur Demirok: "Biz geçen senenin son zamanlarında yaptığımız ve her zaman için dile getirdiğimiz mücadeleyi verirsek, Beşiktaş maçından da mutlu ayrılabiliriz diye düşünüyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-24 20:33:37 -
Konyaspor, Beşiktaş maçından "mutlu" ayrılmak istiyor

KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor'un kaptanı Uğur Demirok, Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş ile yapacakları karşılaşmadan mutlu ayrılmak istediklerini söyledi.

Demirok, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, geçen hafta oynadıkları Gençlerbirliği karşılaşması için "Kazanabileceğimiz bir maçtı ama deplasmandan 1 puan ile döndük. Futbolda bir kural vardır, deplasmanda yenemiyorsan yenilmeyeceksin." dedi.

Bu hafta Beşiktaş gibi güçlü bir rakip ile oynayacaklarını ifade eden Demirok, şunları kaydetti:

"Onlar bize göre daha avantajlı, ön eleme maçları oynadılar. Biz ilk haftayı maç yapmadan (BAY) geçtik. Haliyle maç temposu olarak bizim önümüzde gözüküyorlar ama artık maçlar sahada kazanılıyor. Oynanmadan sonuçları kimse tahmin edemiyor. Güzel ve zevkli bir mücadele olacak. Biz geçen senenin son zamanlarında yaptığımız ve her zaman için dile getirdiğimiz mücadeleyi verirsek, Beşiktaş maçından da mutlu ayrılabiliriz diye düşünüyoruz."


- Antrenman


Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra taktik çalışma ile devam eden idman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Antrenmana, tedavi için ülkesine giden Marin Anicic ile tedavisine devam edilen Alper Uludağ katılmadı.

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