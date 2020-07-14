Konyaspor-Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?

Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu.

Şampiyonluk yolunda önemli bir üç puan yitiren Başakşehir aynı zamanda bu mağlubiyetle ligdeki 12 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

19. haftada Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettiği müsabakadan sonra çıktığı 12 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Okan Buruk'un takımı, uzun bir aradan sonra yenilgiyle tanışmış oldu.

Başakşehir, bunun yanında bu sezon ilk defa bir maçta kalesinde dört gol gördü.

Başakşehir kaçıncı sırada?

Başakşehir, 66 puanla 1. sırada yer alıyor. Bitime 2 hafta kala Trabzonspor ile puan farkı 4.

Konyaspor kaçıncı sırada?

Konyaspor alığı bu galibiyetle, puanını 33'e yükselterek 14. sıraya çıkıyor.