Konyaspor 7 maçtır kazanamıyor
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Süper Lig ekibi Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK'ya 1-0 mağlup olurken, yeşil-beyazlı ekip ligde 7 maçtır kazanamıyor.
Trendyol Süper Lig'deki son galibiyetini 27 Nisan 2026'da Trabzonspor'u 1-0 yenerek alan Konyaspor, bu maçın ardından çıktığı 7 lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası final maçından da mağlup ayrıldı.
Süper Lig'de üst üste 7. mağlubiyetini Erzurum'da alan Konyaspor, tarihinin en uzun mağlubiyet serisini yaşıyor. 2025-2026 sezonunda Çaykur Rizespor'a 3-2, Fenerbahçe'ye 3-0 ve Kayserispor'a 2-1 yenilen yeşil-beyazlılar, bu sezonda ise Çaykur Rizespor'a 1-0, Fenerbahçe'ye 4-2, Kocaelispor'a 2-1 ve son olarak Erzurumspor FK'ya 1-0 mağlup olarak serisini sürdürdü.
Trendyol Süper Lig’de puansız olarak 18. sırada yer alan Konyaspor, ligin 5. haftasında Trabzonspor’u konuk edecek. Yeşil-beyazlı ekip, karşılaşmadan puanla ayrılarak mağlubiyet serisini sonlandırmayı hedefliyor.