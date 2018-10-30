Konya'nın Seydişehir ilçesinde feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Seydişehir ilçesi Ortakaraören Mahallesi'nde yaşayan Galip Tangüner, Şevki Aslan ve Samet Kelek'in ilçe merkezine gitmek üzere otomobille yola çıktıkları ancak eve dönmedikleri ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Jandarma ekipleri, kayıp 3 kişinin 42 ZU 178 plakalı otomobille akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra yola devam ettiğini belirledi. Kayıp kişilerin cep telefonu sinyalinin ise Ortakaraören Mahallesi yakınlarından geldiği tespit edildi.

Bölgede AFAD ekipleriyle yapılan araştırmalar sonunda otomobil, mahalle girişinde bir metre derinliğindeki sazlık dere yatağına devrilmiş bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin de yardımıyla araçtan çıkartılan Galip Tangüner ve Samet Kelek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağır yaralanan Şevki Aslan ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cenazeler, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.