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Konya'nın Seydişehir ilçesinde feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Seydişehir ilçesinde dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

30 Ekim 2018 Salı 10:31
Konya'nın Seydişehir ilçesinde feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Seydişehir ilçesi Ortakaraören Mahallesi'nde yaşayan Galip Tangüner,  Şevki Aslan ve Samet Kelek'in ilçe merkezine gitmek üzere otomobille yola  çıktıkları ancak eve dönmedikleri ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri  harekete geçti.

Jandarma ekipleri, kayıp 3 kişinin 42 ZU 178 plakalı otomobille  akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra yola devam ettiğini belirledi. Kayıp  kişilerin cep telefonu sinyalinin ise Ortakaraören Mahallesi yakınlarından  geldiği tespit edildi.

Bölgede AFAD ekipleriyle yapılan araştırmalar sonunda otomobil,  mahalle girişinde bir metre derinliğindeki sazlık dere yatağına devrilmiş  bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin de yardımıyla araçtan  çıkartılan Galip Tangüner ve Samet Kelek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağır yaralanan Şevki Aslan ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cenazeler, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için  Seydişehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 10:31
  1. Konya
  2. SEYDİŞEHİR
  3. dere yatağı
  4. ortakaraören mahallesi
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