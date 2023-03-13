'Konya'nın laik dindarlığı'

Duyarlı Müslümanların, Eşcinsel sapkın Selin Ciğerci'yi “Konya’dan defol” sloganlarıyla protesto ettiği olay hakkında Mirathaber'in o yorumu;

Müslümanların toplumsal konulara duyarsızlaştırıldığı dönemimizde tekbir getirilerek ama fiziksel taşkınlık gösterilmeksizin yapılan gösteriye bir yere kadar evet diyebiliriz.

Ama yapılan tam da Konyalılara yakışacak şekilde laik bir tepki. Üstelik “Tekbir” kutsalımız da sömürülmüş.

Tekbir getirildiğine göre hareket noktası dindarlık da laik türden bir dindarlık.

Konyalı madem ki dindar neden:

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a.) Allah’a ve elçisine savaş açmış olup onlarca şubesiyle Konyalının da kanını emen bankalardan biri önünde “Konya’dan defolun” şeklinde sloganlar atmaz?

b.) Konya’da var olan iki İlahiyattan birini önünde olsun “Niye Allah’ın ahkâmının yerlerde sürdürülmesi karşısında demokratik bir tepki koymuyorsunuz, deyü tekbir getirip karşı çıkmaz?

c.) Konya’da kendini Twitter ilanlarıyla pazarlayan modern fahişeler karşısında Konyalı niye yürüyüşe geçmez?

d.) Selin Ciğerci, Konya’da açacağı güzellik salonlarında pezevenklik yaparak fuhuş mu organize edecek? Ya da o aracılık yapınca mı imanınıza dokunacak?

Ah Konyalılar ah! Sizin çoğunuzun dindarlığı tam da laik düzenin istediği türden bilinçsiz görüntü dindarlığı.