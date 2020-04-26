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Aktüel

Konya'nın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim

2020-04-26 12:31:39 -
Konya'nın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim

KONYA (AA) - İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Konya'nın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu.

Bakanlık genelgesiyle 31 şehirde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de kentin cadde ve sokakları boş kaldı. Şehrin en işlek noktalarından Mevlana Meydanı, Zafer Meydanı, Otogar Kavşağı ve ana caddeler ile sokakların boş olduğu görüldü.

Kentteki ışıklı tabelalara ise "Lütfen sokağa çıkmayın" yazıları yansıtıldı.

Emniyet güçleri ile bekçiler ana caddelerde kontrol noktaları kurdu. Genelge kapsamındaki kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.

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