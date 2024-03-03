Konyalı firma yerli tabanca üretti! Ticaret hattı ve dev fabrika büyüyor...MKE 8500 liraya satıyor

Konya sanayisinde birçok ürünün üretimi yapılıyor. Ülke ekonomisine olumlu katkıda bulunan firmaların sayısı gür geçtikçe artıyor. Kentte pompalı tüfek ve tabanca üreten firma sayısı hayli fazla. Konya'nın Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren firmalar silah ihracatıyla ülkeye döviz girdisi sağlıyor. Bunlardan bir tanesi de Beyşehir'de 1998 yılında kurulan Derya Silah.

DEV FABRİKADA ÜRETİM DEVAM EDİYOR

İlk kurulduğunda küçük bir atölyede üretime başlayan firma bugün Beyşehir Organize Sanayi Bölgesinde 13 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikasında üretime devam ediyor. Savunma ve hobi amaçlı silahların üretimini yapan firma pompalı tüfekleriyle meşhur.

SON TEKNOLOJİ MAKİNA PARKURUNA SAHİP

Firmanın üretim hattında 31 adet üretim yatay işleme merkezi, 11 adet dik işleme merkezi, 2 adet 5 eksen CNC işleme merkezi, 9 adet çift tabla dik işlem merkezi, 25 adet CNC torna, CCY ve 2 eksenli makinalardan oluşacak şekilde, 10 adet kayar otomat, 2 adet telerezyon 1 tane spectro metre, 1 tane profil projektör, 1 tane CMM cihazı yer alıyor.

DERYA SİLAH 75 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

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Günlük 1000 silah üretecek kapasiteye sahip olan tesis 75 ülkeye ihracat yapıyor. 2021 yılında ilk 1000 ihracatçı listesinde yer alan firma büyümesini sürdürüyor. Uzun süredir tabanca üretimi için çalışmalar yapan Derya Silah yeni modellerini tanıttı. Polimer gövdeli yerli tabanca DY9 satışa çıktı. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE) tarafından satışa sunulan tabancanın fiyatı ise 8500 lira olarak belirlendi.4 farklı renkte satışa sunulan tabancanın özellikleri şu şekilde:

merhabahaber'in aktardığı haberde: 9x19 mm kalibreli DY9'un 15 şarjör kapasitesi bulunuyor. Namlu uzunluğu 102 mm olan yarı otomatik tabancanın ağırlığı 670 gr. Polimer gövdeye sahip ve kapağı çelik olan DY9 model 9x19 tabanca, farklı kızak ve renk kombinasyonlarıyla satışa çıktı. DY 9, kompakt yapısı ve hafifliği ile konforlu taşıma ve kullanma kolaylığı sağlıyor ifadelerine yer verildi.