Konyalı çilek üreticisi salgından etkilenmedi

KONYA (AA) - ZEHRA MELEK ÇAT - Türkiye'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana ülke genelinde uygulanan çeşitli kısıtlamalardan muaf olan çiftçiler Hüyük'te çilek üretimine devam etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı dönemde de tarlalarına gelen çiftçiler, 4 aylık hasat döneminde 7 bin ton çilek üretti.

Konya Ovası Projesi kapsamında 16 bin nüfuslu Hüyük ilçesinde 2000'li yılların başında başlayan organik çilek üretimi bu yıl 9 bin metrekare alanda yapılıyor. Yaklaşık 20 yıl önce başka tarlalara çalışmak üzere giden bölge halkı, kendi tarlalarında çevre ilçelerden gelen işçilere istihdam sağlıyor.

Hüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Ateş, AA muhabirine, Konya Ovası Projesi kapsamında bölgede yatırımlara başlandığını, devlet desteğiyle Sultandağı eteklerinde uygun yerlere göletler yapılarak, sulu tarıma geçildiğini anlattı.

Bölgedeki 25 yapay gölette toplanan suların kapalı devre sulama sistemiyle köylere getirildiğini belirten Ateş, "Köylerde çilek tarımı yaygınlaşmaya başladı. Bunun fidesi ve naylonu da özel idare kanalıyla desteklendi. Şimdi Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Kalkınma Daire Başkanlığından desteklemeler devam ediyor. Hem yerel yönetim hem merkezi bütçenin destekleriyle kırsal bölge kalkındı." dedi.

Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulamalarının tarım işçileri için esnetildiğini hatırlatan Ateş, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan kısıtlamadan Hüyük bölgesi etkilenmedi. Çilek bu sene ekonomik açıdan hak ettiği değeri buldu. Çiftçimiz de çok güzel paralar kazandı. Tarımın bir ülkeyi kalkındırabileceğini herkes gördü. Evlere kapandığımızda gıdanın önemini anladık. Mart ayının başında yaşadığımız don olayına rağmen şu ana kadar 7 bin ton üretim gerçekleşti. Geçen yıla göre tarım alanı da genişledi. Kısıtlama sürecinde tarım işçilerinin serbest olmasından üretim devam etti. 2019'da Hüyük'te 30 bin ton çilek ürettik. 2020'de hedefimiz bunu 35-40 bin tona ulaştırmaktır."

- "Salgın dolayısıyla çiftçimizin değeri anlaşıldı"

Çilek üreticisi Hatice Serbest, 20 yıldır çilek üretimi yaptığını söyledi.

Mayıs ayının ortasında çilek hasadına başladıklarını anlatan Serbest, şunları kaydetti:

"Haziran ayının ortasına kadar verimini alıyoruz. 1 ay içinde ilk verimi bitiyor. Sonrasında kesimi ve bakımı var. Çileği eski yapraklarından kurtarıyoruz. Mayısın verimi bitiyor. 40-45 gün ara veriyor, sonra tekrar verime geçiyor. Buranın don olayı başlayınca çilek mevsimi bitiyor. Mayıstan kasıma kadar hasat yapabiliyoruz. Koronavirüs salgını bizi etkilemedi. Salgın dolayısıyla çiftçimizin değeri anlaşıldı. Çiftçiler kısıtlama dönemlerinde bile tarlalarına geldi. Biz üretimimize devam ettik. Bizi, mart ayı başında yaşanan don biraz etkiledi. Çok güzel bir ücretle başladık. Çilek tarlada 6-7 lira."

- "Paketli çileğe yöneldik"

Tatlı Limon Firması Üretim ve Satış sorumlusu Siraç Orhan ise Hüyük'te bölge halkının yetiştirdiği organik çileği Birleşik Arap Emirlikleri, Maldivler ve KKTC ile iç piyasada ulusal marketlere pazarladıklarını anlattı.

Orhan, "Türkiye'de koronavirüs vakası görüldükten sonra 16 Mart'ta marketlerde açık ürün satılmasının yasaklanması üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteği ile İstanbul'a gittik. Yerli üretim, paketleme makinası aldık. Hüyük çileğinin marketlerde daha çok satılması için paketli çileğe yöneldik." diye konuştu.