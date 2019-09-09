Konyalı asker Hakkari’de şehit düştü Konyalı Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı, Hakkari’nin Çukurca ilçesi Spingin Tepe Üs Bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında EYP patlaması sonucu şehit oldu.

Konyalı Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı, Hakkari’nin Çukurca ilçesi Spingin Tepe Üs Bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında EYP patlaması sonucu şehit oldu.

Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı (23), Çukurca ilçesi Spingin Tepe Üs Bölgesinde arama tarama faaliyeti gerçekleştirildiği sırada el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandı. Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde bütün çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yasin Sarı’nın şehit haberi Konya’da yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehidin cenazesi bugün Namazgahta kılınacak ikindi ve cenaze namazını müteakip Konya Şehitliğinde defnedilecek.

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