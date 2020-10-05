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Aktüel Konya'dan Suriye'ye 3 tır yardım gönderildi
Aktüel

Konya'dan Suriye'ye 3 tır yardım gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-10-05 18:09:08 -
Konya'dan Suriye'ye 3 tır yardım gönderildi

KONYA (AA) - Konya'da, RİDA Uluslararası Yetim Derneği ve Oyuncaksız Çocuklar İçin Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği yardım kampanyasında temin edilen 3 tır dolusu insani yardım malzemesi, Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

RİDA Derneği önünde düzenlenen törende konuşan Oyuncaksız Çocuklar İçin Derneği Başkanı Osman Demirci, İdlibliler'in çadır kentlerde çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini belirtti.

Bu insanların Türkiye'deki hayırseverlerden büyük umut ve beklentileri olduğunu ifade eden Demirci, şunları kaydetti:

"Oldukça zor bir süreçten geçiyoruz. Bizler de bu süreçte üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bizler de oradaki kardeşlerimizin sıkıntılarını gidermek için elimizden gelen çabayı harcıyoruz. Bir ay kadar önce RİDA Derneği ile Oyuncaksız Çocuklar İçin Derneği olarak ortak kampanya başlatmıştık. Bu kapsamda bugün İdlib çadır kentlerde yaşayan kardeşlerimize bağışçılarımızın emanetlerini gönderiyoruz. Yaklaşık 30 ton un, 1 tır su, 500 uyku tulumu, kuru gıda malzemeleri, giyecek ve ayakkabı ile oyuncaktan oluşan yardım malzemelerini yüklediğimiz tırları inşallah dualarla uğurluyoruz."

Açıklamanın ardından yardım tırları dualarla bölgeye uğurlandı.

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