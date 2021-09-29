  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Adil Karaismailoğlu müjdeyi duyurdu: İstanbul-Ankara arası daha da kısalacak

İçişleri Bakanlığından "Kürdistan Özgürlük Partisi" açıklaması

Putin’den Türkiye açıklaması: Görüşmeler zor geçiyor ama...

AB’den iki ülkeye flaş çağrı! ‘İşgal ederiz’ açıklaması gündeme oturmuştu

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın yeni skandalı ortaya çıktı

Mehmet Canıtatlı'dan Kılıçdaroğlu'na "açıkla" çağrısı!

Teröristbaşı Gülen’in avukatına ceza yağdı: Birçok suçtan 35 yıl hapse çarptırıldı

Uğur Dündar hakkında bomba iddia! "Haber yapmamak karşılığında servet aldı"

Osman Gökçek'ten olay Yavaş ve İmamoğlu açıklaması

Lafın yanında icraat da görelim! Kılıçdaroğlu’na helalleşme şartları sunuldu
Gündem Konya'dan sonra o ilimizde de görüldü! Vatandaşlar tedirgin
Gündem

Konya'dan sonra o ilimizde de görüldü! Vatandaşlar tedirgin

Son dönemlerde Konya Ovası'nda sıkça görülen obruk ve yarıklar, Karaman'ın merkeze bağlı Çoğlu köyündeki tarım arazilerinde de oluştu.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 17:27:00 -
Konya'dan sonra o ilimizde de görüldü! Vatandaşlar tedirgin

Konya Ovası'nda son yıllarda sıkça görülen obruk ve yarıklar, Karaman'da merkeze bağlı Çoğlu köyündeki tarım arazilerinde de oluştu.

Karaman'ın Çoğlu köyü Uzunkuyu mahallesinde, tarlasında yüzey faylanması oluşan Faik Konuksever, yaklaşık bir hafta önce yağmurların ardından yarıkların oluştuğunu söyledi.

Yarıkların, yer altı sularının azalmasından dolayı oluştuğunu düşündüğünü ifade eden Konuksever, "Yarıkları gördüğümüzde çok şaşırdım. Eşi görülmemiş bir şey bu. Bu civarda hiç bir zaman böyle bir şey olmadı. Konya'nın Karapınar ilçesinde duyuyorduk böyle şeylerin olduğunu ancak bölgemizde bu ilk defa oldu." diye konuştu.

Yarıkların büyümesi ve ilerlemesinden endişe ettiklerini aktaran Konuksever, "Tarlamda yarıklar oluştu. Yan tarafta pancar tarlası da var. Orda da yarıklar devam ediyor." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay