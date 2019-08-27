Konya'dan acı haber! Eşini eşarpla öldürdü Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan Alaaddin Karasu, bir yıl önce evlendiği Gülsüm Karasu'yu başındaki eşarpla boğarak öldürdü.

Olay, saat 01.30 sıralarında Toros Mahallesi'ndeki boş arazide meydana geldi. Eski eşinden 3 çocuğu olan Alaaddin Karasu, bir yıl önce eski eşinden 2 çocuğu olan Gülsüm Karasu ile evlendi. Çift, dün gece evlerinin bulunduğu mahalledeki boş arazide henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Karasu, eşini başındaki eşarbıyla boğarak öldürdü. Olay yerinden kaçan Karasu, yaklaşık 1,5 saat sonra polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü söyleyip teslim oldu. Polis, Alaaddin Karasu'nun söylediği adrese gittiklerinde Gülsüm Karasu'nun cansız bedenini buldu. Gülsüm Karasu'nun cesedi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Alaaddin Karasu'nun sorgusu sürüyor.

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