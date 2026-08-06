Konya’dan 3 ülkeye ihracatın kapısı açıldı! 600 firmaya dış ticaret desteği

Konya’da üretim gücünü dış pazarlara taşımakta zorlanan KOBİ’ler, hedef müşteri tespitinden ödeme şartlarına kadar ihracatın tüm aşamalarında destek alıyor. Konya Ticaret Odası (KTO) Dış Ticaret Merkezi'nin "İhracat Koçluğu" desteğiyle KOBİ'lerin dış pazarlara açılması hız kazanıyor.

KTO Dış Ticaret Merkezi, pazarlama ve mevzuat süreçlerinde zorlanan sanayicilere verdiği destekle kent ve ülke ekonomisine katma değer kazandırıyor.

Merkezin uyguladığı "İhracat Koçluğu" modeli, yalnızca teknik bilgi aktarmakla kalmayıp sanayicilerin ihracata yönelik çekincelerini azaltıyor.

Kentte yürütülen dış ticareti geliştirme ve danışmanlık faaliyetlerinin sonuçları, Konya'nın ihracat rakamlarına da yansıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Konya, temmuz 2026'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 artışla 357 milyon 520 bin dolar ihracat gerçekleştirerek aylık bazda tarihinin en yüksek rakamına ulaştı.

600 firmaya dış ticaret rehberliği sağladı

KTO Dış Ticaret Merkezi Müdürü Ferit Meriç, firmalara hedef pazar ve müşteri tespiti hizmeti sunduklarını söyledi.

Şirketlerin ihracat süreçlerini kolaylaştırmak için çalışma yaptıklarını anlatan Meriç, "2019'dan bu yana çeşitli hizmet kalemlerinde 600 firmaya hizmet sağladık. Bu firmalarımızın bazısı yurt dışı müşteri danışmanlığı, bazısı da hedef pazar danışmanlığı hizmeti aldı. Kimisi de İhracat Koçluğu hizmetlerimizden faydalanarak ilk ihracatını bizimle yaptı." diye konuştu.

“Balık yemeyi değil balık tutmayı öğrettiler”

Merkezde aldığı danışmanlık ve eğitim desteğiyle ilk ihracatını yapan iş insanı Mustafa Yörük ise Konya sanayisinin yüksek üretim kalitesine rağmen pazarlama ve prosedür alanında yaşadığı eksikliklere dikkati çekti.

Ağır vasıta yedek parça imalatı yapan Yörük, "İhracat Koçluğu eğitimi sayesinde ödeme şartlarından malzeme hazırlığına kadar tüm detayları öğrendik. Balık yemeyi değil balık tutmayı öğrettiler. Aldığımız danışmanlık sonrası İtalya, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracata başladık." diye konuştu.

Babasından devraldığı imalat tecrübesini mühendislik kimliğiyle birleştiren Ferhat Ekti de dış pazara açılma kararıyla kapasitelerini ve ürün çeşitliliğini artırdıklarını vurguladı.

Farklı alanlarda ağır vasıta parçaları ürettiklerine değinen Ekti, "Bu yıl üçüncü ihracatımızı yaptık. Arap ülkelerinden daha çok talep var. Kendi kabuğumuzdan çıktık, dış dünyaya açıldık. Sonra da talepler daha yoğun gelmeye başladı." dedi.