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Aktüel Konya’daki şeker fabrikasında yangın çıktı
Aktüel

Konya’daki şeker fabrikasında yangın çıktı

Çumra ilçesindeki fabrikanın kolonya üretim bölümünde çıkan yangın hasara neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-07 23:25:01 -
Konya’daki şeker fabrikasında yangın çıktı

KONYA (AA) - Konya'nın Çumra ilçesindeki şeker fabrikasının kolonya üretilen biyoetanol üretim tesisinde yangın çıktı.

Akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Çumra itfaiyesinin yanı sıra Konya’dan takviye ekipler gönderildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangında maddi hasar meydana gelirken, çıkış nedeniyle ilgili çalışma yürütülüyor.

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