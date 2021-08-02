Konya'daki saldırı sonrası ortaya çıktı! AK Partili isim doğruladı

Konya Meram'da 7 kişinin hayatını kaybettiği olayda katliamın nedeninin 11 yıl önce yaşanan ve daha sonra devam eden husumetten kaynaklandığı açıklandı. Ancak başını PKK'lıların çektiği kesimler özellikle sosyal medyada olayın ırkçı saldırı olduğu iddiasıyla iç karışıklık yaratmaya çalıştı. Aydınlık'a konuşan Konya'nın yerel basın kuruluşlarından yöneticiler, etnik çatışma iddialarına karşı çıktı, HDP'nin olaydan beslenmeye çalıştığını belirtti.

Aydınlık, günlerdir gündemde yer alan saldırıyla ilgili Konya'nın yerel basın kuruluşlarına ulaşarak bölgede neler olduğunu sordu. Olayın yaşandığı yer ve bölge halkı hakkında bilgiler aldı. Konyalı gazeteciler olayın iki aile arasında yıllardır süren husumetten kaynaklandığını doğruladı. Gazeteciler, yaşanan katliam üzerinden Türk-Kürt çatışmasının çıkarılamayacağını, Konya'da böyle ırkçı bir saldırı yaşanamayacağını vurguladı.

'HDP, buradan beslenmeye çalışıyor'

Anadolu'da Bugün gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erhan Dargeçit, ne Konya'da ne de olayın yaşandığı bölgede Kürt-Türk düşmanlığı üzerinden ırkçı saldırıların yaşanabilmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Dargeçit şunları kaydetti:

“Burada yapılmaya çalışılan propagandanın aksine ırkçı bir saldırı yaşanmış olması mantığa aykırı. Olayın yaşandığı bölgede zaten doğrudan doğudan göç eden Kürt vatandaşlar yoğun olarak ikamet ediyor. Hayvancılık ve tarımla uğraşıyorlar genellikle. Olayın iki ailenin geçinememesi üzerinden yaşanan bir husumetin sonucu olduğu aşikar. Bu bölgede birinin birine 'yaşatmayacağız' gibi bir ifade kullanması akıl dışı. Saldırıya uğrayanların akrabaları da olayın husumet olduğunu ifade ediyor. Konya'da bilinen Türk-Kürt kavgası 1960'lı yıllarda olmuş bir tane. O da mafya olayı zaten. HDP buradan ırkçı bir saldırı olduğu iddiası üzerinden beslenmeye çalışıyor. Ama bu Konya'da tutmaz. Konya'dan böyle provokasyonlarla beslenemezler."

'Etnik bir çatışma gibi göstermeye çalışanlara yanıt verdiler'

HaberDairesi.com Başkanı Ahmet Akbıyık da olayı sosyal medya üzerinden etnik kökene dayalı bir çatışmaya sürüklemek isteyenlerin olduğunu belirtti. Böyle bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Akbıyık şöyle konuştu: “Komşular arasında 11 yıllık bir husumet. Bu 11 yıl içerisinde farklı zamanlarda farklı sebeplerle yine birbirleriyle tartışmaya devam etmişler ve aile de barıştırtılmak üzereymiş. Yakınlarından birisi açıkladı. Araya büyüklerin girdiğini ve barıştırmak üzere olduklarını söyledi. Ancak ailenin birinci dereceden yakını olmayan birisi böyle bir olay gerçekleştirmiş. Tamamen komşu kavgasına dayanan bir olay. Ailenin yakınları da hem cenazede hem öncesindeki taziyede, etnik bir çatışma gibi göstermeye çalışanlara yanıt verdiler. Öyle bir şey çıkması da söz konusu değil. Polis zanlıyı yakalamak için çalışma yürütüyor. Gözaltına alınan 13 kişi de ailenin daha önce olaya karışan ya da birinci dereceden yakınları.”

'Kötü niyetlilere ekmek çıkmaz'

Konya Yenigün Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mustafa Arslan, Konya'da yaşayan vatandaşların birbirleriyle barış ve paylaşım içinde olduklarını şu sözlerle ifade etti:

“Konya, Selçuklu'nun başkenti olduğundan bu yana İslam ve Anadolu coğrafyasından göç alan bir şehir. Konya toplumu aşure olarak tarif edilir. Buğdayla içine attığınız fındık ve üzüm aynı potada erir ve birbirine tatlarını verirler. Konya bunu başarabilmiş.”

Saldırının etnik temele dayandırılmak istenmesine karşı çıkan Arslan, "Bu Konya'da tutacak bir şey değil." dedi, şöyle sürdürdü: “Konya'ya Doğu-Güneydoğu'dan gelen ya da Kürt kökenli vatandaşlarımızın göçlerinde gettolaşma meydana gelmemiş. Olayın yaşandığı yer hayvancılıkla geçiniyor, o nedenle kenarda kalıyor. Anadolu insanının bir diğer özelliği de aileler arasında kavgalar olması. Bunlar sınır kavgası olur, çocuk kavgası olur... Yakın zamanda Şanıurfa'da, Diyarbakır'da da yaşandı. Bu olay tamamen bu şekilde gerçekleşen bir olay. Zamanlaması itibariyle dikkat çekici. Birbirlerine karşı husumet doğmuş. Adliyeye intikal eden boyutları da var. Her iki ailenin birbirlerine karşı darpları var. Meseleyi buradan koparıp etnik bir temele dayandırmak Konya örneği açısından çok büyük bir yanlış olur. Bu Konya'da tutacak bir şey değil. Birbirleriyle evlenen, birbirlerine gelip giden insanlar bu insanlar. Buradan Türk-Kürt ayrışmasına ilişkin kötü niyetliler için bir ekmek çıkmaz.”

'Burada öyle bir kaynaşma var ki...'

Son derece hassas davranılması gereken bir noktada olunduğuna işaret eden Arslan, olayın etnik ve ideolojik bir kökeni olmadığını söyledi. Arslan "Tamamen hayatın doğal akışı içerisindeki geçimsizlikten kaynaklanan bir olay olarak değerlendiriyorum. Kimsenin kimseyi barındırmaması gibi bir şey söz konusu olamaz. 150-200 yıldır burada bu tür aileler var zaten. Ömerhanlı diye bir beldemiz var. Tamamen Kürt aşiretlerin oturduğu bir yer. Son dönemde PKK zihniyetiyle gelen adamları dövüp geri gönderdiler. Burada öyle bir kaynaşma var ki" diye konuştu.

HDP'yi rahatsız eden karar

Meclis İnsan Hakları Komisyonu, 7 kişinin öldürülmes üzerine Konya’ya yapacağı ziyareti iptal etti. Karar HDP'yi rahatsız etti.

Komisyon üyelerini arayarak bugün Meram'ın ziyaret edileceğini bildirmişti. HDP iptal kararının ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi: “Son 3 dönemdir, partimizin birçok başvurusunu görmezden gelen; cezaevleri, insan hakları ihlalleri, Suruç, Ankara Gar katliamları, Şenyaşar ailesine yönelik katliam, tecrit meselesi başta olmak üzere partimizin yaptığı bütün araştırma başvurularına olumsuz yanıt veren İnsan Hakları Komisyonu ilk kez Komisyon üyelerimizin de içinde yer aldığı bir araştırma ziyaretinin gerçekleştirileceği bilgisini paylaşmıştı. Ancak cenaze merasiminden ve AKP’lilerin bölgede yaptığı incelemelerden sonra Komisyon Başkanlığı tarafından üyelerimiz aranarak, ‘ortamın uygun olmadığı gerekçesiyle’ ziyaretin iptal edildiği bildirildi.”

Öldürülen kişi AK Parti üyesi çıktı

Katliamda öldürülen aile üyelerinden Yaşar Dedeoğulları'nın, Ak Parti üyesi olduğu iddia edildi. İddiayı, sorduğumuz Ak Parti Konya İl Başkanlığı Özel Kalem Basın Sorumlusu İsmail Koç doğruladı. Yaşar Dedeoğulları'nın Karatay ilçesinde üye olduğu, 2011'den beri aktif üye gözüktüğünü belirten Koç, 2016'dan itibaren üyeliğinin Meram İlçe teşkilatına taşındığını söyledi.