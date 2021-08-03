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Gündem Konya'daki katliamda flaş gelişme: Çok sayıda kişi tutuklandı
Gündem

Konya'daki katliamda flaş gelişme: Çok sayıda kişi tutuklandı

Konya'nın Meram ilçesindeki silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişinin öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 23:35:00 -
Konya'daki katliamda flaş gelişme: Çok sayıda kişi tutuklandı

Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10'u tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bugün adliyeye sevk edilen ve savcılıkta ifadeleri alınan 14 şüpheliden 10'u, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olayı gerçekleştirdiği güvenlik kameralarınca belirlenen Mehmet A'nın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise halen devam ediyor.

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