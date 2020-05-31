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Yerel

Konya'daki ışık hüzmesi merak uyandırdı

Konya semalarında görünen rengarenk ışık hüzmesi dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 16:04:00 -
Konya'daki ışık hüzmesi merak uyandırdı

Konya'nın Çumra ilçesi Uzunkuyu Mahallesi'nde sabah saatlerinde gökyüzünde aniden gökkuşağına benzeyen ışık hüzmeyi ortaya çıktı.

Yaklaşık 1 saat sonra ortadan kaybolan ışık hüzmesi merak uyandırdı. Güneşin ufkun 58 derece üzerinde olduğu durumlarda meydana ateş gökkuşağına da benzetilen ışık hüzmesini cep telefona kamerasına kaydeden gazeteci İbrahim Büyükeken, ''Gökyüzünde gökkuşağına benzer ışık hüzmesi gördüm. Gökkuşağı oluşabilmesi için uygun bir hava ortamı yoktu. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydettim. 1 saat kadar gökyüzünde kalan ışık hüzmesi ateş gökkuşağı da olabilir. Ne olduğunu merak ediyorum. Böyle bir durum yakın zamanda Osmaniye'de de meydana gelmişti'' dedi.

Ateş gökkuşağı nedir?

Ateş gökkuşağı, güneş ışığının sirüs bulutlarının içinde yer alan buz kristallerinde kırılması sonucu oluşan doğa olayıdır. Güneş ufuk sıcaklığının 58 derecenin üzerinde olduğu koşullarda meydana gelen ateş gökkuşağı, nadir görünen bir doğa olayıdır.

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