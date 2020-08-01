Konya'daki baba oğul kavgasında 1 kişi tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'nın Çumra ilçesinde baba oğul kavgasında 1 kişi tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Konya'nın Çumra ilçesi Bardakçı Mahallesi'nde baba M.B, oğlu Ö.B ile oğlunun arkadaşı olan U.Ç.'yi bıçakla yaraladı. Yaralanan Ö.B. ile U.Ç. hastaneye kaldırıldı. U.Ç. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ö.B'nin tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli M.B, Çumra Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme ve nitelikli yaralama" suçlarından tutuklama talebi ile Çumra Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Çumra Sulh Ceza Hakimliğince hakkında tutuklama kararı verilen şüpheli M.B. kapalı ceza infaz kurumuna gönderildi.