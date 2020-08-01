  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Konya'daki baba oğul kavgasında 1 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-01 22:12:59 -
Konya'daki baba oğul kavgasında 1 kişi tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'nın Çumra ilçesinde baba oğul kavgasında 1 kişi tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Konya'nın Çumra ilçesi Bardakçı Mahallesi'nde baba M.B, oğlu Ö.B ile oğlunun arkadaşı olan U.Ç.'yi bıçakla yaraladı. Yaralanan Ö.B. ile U.Ç. hastaneye kaldırıldı. U.Ç. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ö.B'nin tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli M.B, Çumra Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme ve nitelikli yaralama" suçlarından tutuklama talebi ile Çumra Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Çumra Sulh Ceza Hakimliğince hakkında tutuklama kararı verilen şüpheli M.B. kapalı ceza infaz kurumuna gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı