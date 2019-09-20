Konya'da zincirleme kaza! 1 ölü, 1 yaralı
Konya'nın Akşehir ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.20 Eylül 2019 Cuma 14:25
Afyonkarahisar'danKonya istikametine seyreden Enver Kurt (59) idaresindeki kamyon, Akşehir D-300 kara yolu Atakent kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa Sumu (45) yönetimindeki kamyona çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Sumu idaresindeki kamyon da önündeki Tugay Fidan'ın (25) kullandığı otomobile çarptı.
Sürücü Kurt kaza yerinde hayatını kaybederken aynı araçta yolcu olarak bulunan Tolga Kurt (25) ise yaralandı.
Yaralı, Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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