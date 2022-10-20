Konya'da yeni rota 'Meram bağları'

Erdoğan Gül

Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde ‘Peçevi şehrinin Baruthane Mesiresi, Kırım’ın Sudak Bağı, İstanbul’un yüzyetmişten fazla bahçe ve gülistanları, Tebriz’in Şahı Cihan Bağı, Konya’nın Meram mesiresinin yanında bir çimenzar bile olamazlar’ diyerek övgüyle bahsettiği Meram Bağları, yeniden hayat buldu.

Şarkılara konu olmuştu

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un girişimleriyle özüne uygun şekilde yeniden projelendirilen Meram Bağı, Yeni Meram ile Yaka Caddeleri kesişiminde bulunan 18 bin metrekarelik bir alanda oluşturuldu. Ormanları, tertemiz havası ve her tonunu içinde barındırdığı yeşil dokusuyla, şöhreti ülke sınırlarını aşmış, şiirlere, şarkılara, konu olmuş Meram Bağ’ının açılışına AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Mimarlar Odası Konya Şube Başkanı Armağan Güleç Korumaz, Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, Meclis Üyeleri, AK Parti teşkilat mensupları, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir, Meram Muhtarları ve vatandaşlar katıldı. İçerisinde bin üzüm asması, yaklaşık 200 adet meyve ağacı, kadim Konya medeniyetini temsil eden taş bina, ziyaretçilerine huzur dolu bir ortam sunan yazlık çay bahçesi bulunan Meram Bağı’nın, şehre gelen misafirlerin ‘Nerede bu Meram Bağları?’ sorusuna yanıt vereceğini ve şehrin yeni rotası olacağını söyleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Bağı Projesi’nin ilçenin yeşil dokusuna, tarihi misyonuna, sosyal hayatına ve turizmine önemli bir katkı sunacağını belirtti.

“Nerede bu Meram Bağları? sorusu cevabını buldu”

Meram Belediye Başkanı Kavuş, projenin kadim Meram kültürünü yaşatmak adına özel bir yatırım olduğuna vurgu yaparak, “Şehrimize gelen turistlerin her zaman sorduğu bir soru vardır; “Meram Bağları nerede?” Aslında Meram Bağları, bu bölgemizdeki bağı, bahçesi olan evlerdir. Biz de ilçemizin tanıtımına katkı sunmak adına Meram Bağı Projesi’ni hayata geçirdik. Alana bine yakın üzüm asması ve yaklaşık 200 adet meyve fidesi dikildi. Açılışımzda kadim meram kültürünü yaşatmak adına pekmez ve bulgurumuzu kaynattık. Misafirlerimize bu doğal ve şifa kaynağı pekmezlerden ikram ettik. Bağımıza gelen misafirlerimiz doğal üzümlerin ve meyvelerin tadına mevsiminde bakabilecekler. Yine burada yer alan pelit ağaçlarında sincaplarımız var. Yemyeşil bir doğanın içinde pelit ağaçlarının altında ‘Tarihi Meram Bağları’ ambiyansının yeniden yaşanacağı bir ortam oluşturduk. Tüm misafirlerimizin unutamayacağı anılar biriktirmesi ve hoşça vakit geçirmeleri dileğiyle Meram Bağımız ilçemize ve şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.

“Pek çok projeye imza attık”

Meram tarihini yaşatmak ve kültürünü ihya etmek amacıyla pek çok projeye imza attıklarını belirten Başkan Kavuş, “Meram tarihini gün yüzüne çıkarmak ve gelecek nesillere de aktarmak için ‘Kadim Güzellik Meram’ kitabını yayına hazırladık. Bu kitapla, eski ama eskimeyen Meram’ı bugüne ve geleceğe taşıdık. Bunun yanı sıra Meram’ın taşıdığı değerleri, Meram’ı en iyi tanıyan isimlerin anlatımıyla hazırladığımız ‘Bizim Meram Sohbetleri, bir belgesel tadında önemli bir kültür programı oldu. Her yönüyle Meram’ı ve Meram insanını anlatan belgeselle kalmadık, ölümsüzleştirmek adına bu söyleşileri kitaplaştırdık. Meram’ın eşsiz güzellikteki doğal güzellikleri arasında, kendine mahsus çiçekleri var. Bu güzellikler arasında bulunan Meram’a ait Yıldız Çiçeği, Beybeğendi ve Meramlı Kız Çiçeği gibi çiçekleri yeniden yaygınlaştırmak adına da bir çalışma başlattık. Bu çiçekler Meram’ın evlerini ve sokaklarını süsleyecek inşallah. Hatta çalışmalar çerçevesinde bu çiçeklerimizin esanslarından kolonyalarını da üreterek Meram güzelliklerini, sadece ilçemizin ya da Konya’nın değil ülkenin gündemine yeniden taşıyacağız inşallah. Bunların yanı sıra Meram kültürünü gelecek nesillere aktarmak için, detaylarını daha sonra paylaşacağımız, yeni ve önemli bir projenin de startını verdik” şeklinde konuştu.

Başkan Angı: Bu alan Meram’a çok yakıştı

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un Meram için anlattıklarını dinledikçe eski Meram ve eski Konya günlerine döndüğünü kaydeden AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da, “Konya da, Meram da, tarihiyle, coğrafyasıyla, insanıyla çok güzel. Bir kültürü ve medeniyeti temsil eden bu şehirde yapıları koruyup geleceğe taşımak çok önemliydi. Şehrimiz için önemli bir geleneği de yaşattılar. Başkanımız ve ekibi bu görevi başarıyla yerine getirdi. Bu boş ve atıl durumda bulunan alan Meram’a yakışan bir hale dönüştü. Büyükşehir Belediyemizin her zaman olduğu gibi bu noktada da sağladığı katkı çok değerli. Meram Son Durak düzenlemesiyle düşünüldüğünde Meram için çok kıymetli bir yatırım oldu. Bir taraftan üzümler ve meyveler yetişirken, insanların rahatlıkla nefes alabilecekleri bir yere dönüştü. Şehircilik adına çok önemli olan bu hizmet için Başkan Kavuş ve ekibine şehrimiz adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

AK Partili Sorgun’dan Kavuş’a teşekkür

Sözlerine ‘bu aziz millet kendisine hizmet edenlere minnettar kalmıştır ve her zaman kendisine hizmetkar olanlarla beraber yürümüştür’ diyerek başlayan AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ise Başkan Kavuş ve ekibinin hem Meram hem de Konya için önemli bir hizmetin daha altına imza attıklarını belirtti. Sorgun, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Burada kaynatılan pekmez, pişirilen bulgur sadece bir nostalji değildir. Bunlar bizim hayat tarzımızdır. Bu milletin hayat tarzı üretmek üzerine kuruludur. Bu hayat tarzımızı yeniden hatırlatan bu projeyi bu sebeple çok önemsiyorum. Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş ve ekibi milletimizin sıhhat ve selameti için yine güzel bir projeyi hayata geçirdiler. Bu ortamı sağladıkları, bu güzellikleri yaşatmaya çalıştıkları için kendilerine milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.