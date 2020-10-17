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Aktüel Konya'da uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 4 zanlı yakalandı
Aktüel

Konya'da uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 4 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 12:11:11 -
Konya'da uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 4 zanlı yakalandı

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde, ihbar üzerine durdurulan iki otomobilde yapılan aramada 58 kilo 416 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik kapsamlı çalışmaları sonucu iki otomobil takibe alındı.

Kulu'da narkotik köpeğinin kullanıldığı operasyonda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan otomobilde yapılan aramada, 58 kilo 416 gram plaka esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

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