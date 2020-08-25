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Aktüel Konya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-25 12:16:26 -
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 8 zanlı "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 80 gram toz esrar, 14 bin 412 uyuşturucu hap ile 32 kök Hint keneviri ele geçirildi.

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