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Aktüel Konya'da uyuşturucu operasyonunda 21 zanlı yakalandı
Aktüel

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 21 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-19 16:14:03 -
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 21 zanlı yakalandı

KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiası üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında, bir süredir yürüttüğü teknik takibin ardından operasyon düzenledi.

Operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı. Adresteki aramalarda, 15 kilo 685 gram esrar, 199 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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