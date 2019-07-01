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Konya'da uyuşturucu operasyonu

Akşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:27
Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'nınAkşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anıt Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ve kullanıldığı ihbarını aldı.

Polis ekipleri, belirlenen adreste yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından eve baskın düzenledi.

Evde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Murat B. ile uyuşturucu kullandıkları tespit edilen Tevfik K. (26), Mehmet E. (25), Berk Ç. (22), Bilal Y. (36) ve Mehmet Ali C. (18) gözaltına alındı.

Murat B'nin evi ile şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda bulunan uyuşturucu hap, bir miktar eroin ve esrar maddesiyle uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen paraya el konuldu.

Emniyete götürülen şüphelilerden ev sahibi Murat B. adliyeye sevk edilirken, diğer 5 şüpheli "uyuşturucu kullanmak" suçundan haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:27
  1. Konya'nın Akşehir ilçesi
  2. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri
  3. Anıt Mahallesi
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