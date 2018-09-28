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Konya’da üniversiteli genç intihara kalkıştı

Alttan iki dersi olduğu iddiasıyla psikolojik bunalıma giren üniversite öğrencisi genç, bir otelin üçüncü katının camına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

28 Eylül 2018 Cuma 16:46
Konya’da üniversiteli genç intihara kalkıştı

Olay, merkez KonyaKaratay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Şerefşirin Sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, alttan derslerinin olduğu öğrenilen Ankara Üniversitesi öğrencisi Özkan D. (28) psikolojik bunalıma girdi. Ailesiyle de arasının bozuk olduğu öğrenilen Özkan D., iki haftadır kaldığı otelin 3 katındaki odasının penceresine çıkarak intihara kalkıştı. 

Çevredeki vatandaşların otelin camında birini gördüklerini ihbar etmeleri üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sokak üzerine hava yastığı açtı. Polis ekipleri ise Özkan D.’yi ikna etmeye çalıştı.

Psikolog ve müzakereci polisinde ikna çabaları uzun süre sonuç vermedi. Özkan D.’nin kaldığı ders hocaları da arandı ancak hocalara ulaşılamadığı öğrenildi. Yaklaşık 3 saat kaldığı pencereden uzun uğraşlar sonucu indirilen Özkan D., polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Öte yandan çevrede toplanan meraklı kalabalıktan bazı vatandaşların sosyal medya hesaplarında canlı yayın yapması da dikkat çekti.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 16:46
  1. Konya
  2. Ankara
  3. intihar

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