  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Konya'da üniversite yerleşkesinde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi
Aktüel

Konya'da üniversite yerleşkesinde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi

Cesedi bulunan kişinin ailesinin 10 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi

Yeniakit Publisher
2020-12-23 11:59:14 -
Konya'da üniversite yerleşkesinde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi

KONYA (AA) - Konya'da Selçuk Üniversitesi yerleşkesindeki ormanlık alanda bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.

Kampüs içerisindeki ormanlık alana kamp yapmaya giden iki genç tarafından gezinti sırasında bölgede bulunan cesede ilişkin, polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin Abidin Öztürk'e (55) ait olduğunu belirledi.

Öztürk'ün, Karaman'da yaşayan annesi Saliha Öztürk'ün (87) 10 gün önce polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Öztürk'ün ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.

Konya'da Selçuk Üniversitesi yerleşkesindeki ormanlık alanda kamp yapmaya giden iki genç tarafından dün bölgede erkek cesedi görülmüş, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayı aydınlatmak için çalışma başlatmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk hackerlardan Demirtaş'ın bırakılmasını isteyen AİHM'e siber operasyon!
Dünya

Türk hackerlardan Demirtaş'ın bırakılmasını isteyen AİHM'e siber operasyon! "Özür dileyene kadar..."

Terör tutuklusu HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın bırakılmasını isteyen AİHM'e Türk hacker grubu Anka Neferler Tim'den tepki geldi...
Piyango bileti alanlara domuz eti ikram ettiler!
Gündem

Piyango bileti alanlara domuz eti ikram ettiler!

Yılbaşının yaklaşmasıyla en fazla rağbet görülen şans oyunlarından piyango bileti için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, kendilerine sun..
FETÖ'cü Enver Altaylı'dan hakime tehdit!
Gündem

FETÖ'cü Enver Altaylı'dan hakime tehdit!

FETÖ soruşturması kapsamında ‘Siyasi ve askeri casusluk’ suçu nedeniyle hakkında 42,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski istihbarat..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay