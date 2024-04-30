Konya'da üniversite öğrencileri Gazze eylemi başlattı! Kampüse çadırlar kuruluyor

Selçuk Üniversitesi'nin kampüsünde çadır kuran öğrenciler Gazze nöbeti başlattı.

Selçuk Üniversitesi’nden akademisyen ve öğrencilerin katıldığı protesto gösterilerinde Filistin’e özgürlük sloganları atıldı ve ABD’deki direniş selamlandı.

Öte yandan Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde de Gazzeli masumlar için basın açıklaması yapıldı. Genç Hareket Konya adlı topluluk tarafından okunan basın açıklamasında tüm üniversite öğrencilerine "Gazze'ye destek olun" çağrısında bulunuldu:

7 Ekim’de izzetli direnişin başlattığı Aksa Tufanı küresel çapta karşılık bulmaya devam ediyor. Filistin halkının izzetli direnişi tüm dünyada küllenmiş özgürlük umutlarını harlıyor, onlara umudu yeniden müjdeliyor. Kafirlerin ipliğini pazara çıkarıyor, katilleri apaçık gösteriyor, soykırımcıları tüm dünyada küçük düşürüyor.

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Aksa Tufanı göstermiştir ki Gazze işgal altında değildir, Gazze hariç tüm dünya siyonistlerin işgali altındadır. Yine Aksa Tufanı göstermiştir ki siyonist çete ve ortakları fonladıkları kiralık kalemlere ve medya araçlarına, satın aldıkları siyasetçi ve devletlere rağmen küresel tufanın önüne geçemiyor, işledikleri suçları gizleyemiyorlar. Aksa tufanının bereketi dünyanın her köşesinden insanların ruhlarını harekete geçiriyor, ölü bedenlerin üstündeki toprağı süpürüyor, rehavete düşmüş Müslüman kalplere diriliş muştusu oluyor.

Bugün Amerika’da ülkedeki birçok üniversiteye yayılmış direniş, Amerikan emperyalizminin suç ortaklığını lanetliyor ve siyonizm putu en güçlü olduğu Amerika’da dahi yerle bir ediliyor. Bugün Amerika’da yükselen direniş ülke sathında ve dünyada birçok üniversiteye yayılıyor. Türkiye’de ise üniversitemiz ve diğer birçok üniversite basın açıklamalarıyla soykırımı lanetliyor. Bizler başta Columbia Üniversitesi olmak üzere Amerika’nın birçok üniversitesine yayılmış protestoları ve direnişçi tüm gençleri Konya’dan, Necmettin Erbakan Üniversitesinden selamlıyoruz.

Amerikan emperyalizmine direnen gençlerin tufanının bereketi olarak İslam’ın diriltici muştusuyla şereflenmeleri için Allah’a dua ediyoruz. Türkiye’deki tüm üniversite gençlerini bu tufanının bereketinden faydalanmaya, ayağa kalkmaya davet ediyoruz. Ayağa kalkın! Siyonizmi ve ortaklarını lanetleyin! İzzetli Kassam mücahidlerine selam gönderin. Bizler Genç Hareket Konya olarak bu hafta içinde Konya’daki tüm üniversitelerde eylemlerimizi sürdüreceğimizi ve üç büyük üniversitede kalıcı eylemler planladığımızı buradan ilan ediyoruz.