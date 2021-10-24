Konya'da traktör kazası
Konya'da traktörün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Taner Cıvan (38) idaresindeki 42 KV 910 plakalı traktör, Bayavşar Mahallesi Karakaya mevkisindeki dağ yolunda devrildi.
Kazada, Ali Kırmızıtaş (86) traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile römorktaki Fatih Doğdu (40) ile Özkan Tartar (37), ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.