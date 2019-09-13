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Konya’da trafik kazası: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole inmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

13 Eylül 2019 Cuma 11:39
Konya’da trafik kazası: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole inmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, Konya Ankara Karayolu ilçeye bağlı Ömeranlı Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Ankara istikametine seyir halinde olan M.G. (30) idaresindeki 06 BDM 572 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole indi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:39
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