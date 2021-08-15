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Yerel Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Yerel

Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 02:17:00 -
Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre Kaza akşam saatlerinde Konya merkez Karatay ilçesi Karaman Caddesi üzerinde meydana geldi.

Şehir merkezi istikametine seyir halindeyken Ahmet Erdem idaresindeki 42 FT 338 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje daha sonra dan da ağaca çarptı.

Ağacı devirerek ters dönen otomobildeki kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi hayatını kaybetti.

Kazada 2 kişi de yaralandı, yaralılar olay yerine çağrılan 112 acil ambulans yaralıları Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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