Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Durmuş Gök idaresindeki 07 EB 251 plakalı çekici, Seydişehir-Bozkır kara yolunun 5'inci kilometresindeki Kesecik mevkisinde, Ahmet Kök yönetimindeki 42 K 4125 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada traktörden düşen Ahmet Kök, sürücüsünün kimliği ve plakası belirlemeyen bir aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan traktördeki Kök'ün eşi Betül Cömert Kök ve kamyon sürücüsü Gök, Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Ahmet Kök'ün cenazesi Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.