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Konya'da tartıştığı eşini bıçaklayan koca tutuklandı

Konya'da tartıştığı eşi Melek Çelik'i (37),bıçaklayan Bayram Çelik (49),çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Vücudunun 3 yerinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Melek Çelik'in tedavisinin sürdüğü belirtildi.

04 Kasım 2018 Pazar 18:42
Konya'da tartıştığı eşini bıçaklayan koca tutuklandı

Konya'da tartıştığı eşini bıçaklayarak hastanelik eden şahıs tutuklandı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacıyusufmescit Mahallesi Avanslı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir süredir işsiz olan Bayram Çelik, kayınpederinin evinde eşi Melek Çelik ile ailevi nedenlerden dolayı tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bayram Çelik, bahçe avlusunda eşini, kalça ve karın kısmından olmak üzere 3 yerinden bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Melek Çelik, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.  Melek Çelik'nin tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Uzaklaştırma ardından bir araya gelmişler

Melek Çelik'in polise verdiği ilk ifadesinde, "Daha önce de beni dövmüştü. Zaman zaman böyle çıkışları oluyor. Bir süre önce uzaklaştırma kararı almıştı. Kendi aramızda barışıp tekrar bir araya geldik. İşsizdi. Bu nedenlede tartışmalarımız oluyordu" dediği öğrenildi.

Olaydan sonra çalışma başlatan polis, Bayram Çelik'i kısa sürede yakaladı. Yapılan  sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 18:42
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  6. Bayram Çelik

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  • kazım çobanderelikazım çobandereli39 dk önce
    hani kadına şiddet cezaları artacaktı?
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